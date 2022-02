Presunti maltrattamenti alla Vittorino Da Feltre, in tribunale visionati i filmati

In 35 video visionati in tribunale i presunti maltrattamenti di un paio di maestre della Vittorino Da Feltre. I video sono stati visionati dal giudice, dal pm e dagli avvocati difensori e di parte civile. Ogni video è stato commentato e valutato attentamente da accusa e difesa. Sentita poi un’investigatrice della polizia locale che aveva svolto le indagini del caso, risalenti al 2017. Delle due maestre imputate di maltrattamenti (e che sempre si sono dichiarate innocenti) una soltanto era in aula. E’ stato poi nominato un perito che si occuperò di trascrivere i contenuti delle intercettazioni. L’udienza incominciata alle 10 del mattino con la proiezione dei 35 video si è conclusa alle 17.30 del pomeriggio. Il processo è stato quindi rinviato al prossimo mese di settembre.

