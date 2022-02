Arrivano i primi 40 profughi dall’Ucraina, Svetlana piange: “Riabbraccio mia figlia”

Era inginocchiata in preghiera, in Duomo a Bobbio, tra tante altre donne di origine ucraina e molti bobbiesi, quando, poco dopo, ha saputo che sua figlia, Giulia, aveva superato il confine italiano. “Viaggiano su un pullman di quaranta persone, tutti in fuga dall’Ucraina, corro a prendere mia figlia appena mi chiamerà dicendomi che è qui finalmente”, si commuove Svetlana, ieri pomeriggio, 26 febbraio verso le 16, con l’orologio in mano e il cuore che segna tutto un altro ritmo, quello di chi riprova a respirare dopo giorni di paura, di terrore, di lacrime.

A Bobbio è nato subito un tam tam, per chiedere se qualcuno volesse donare i primi aiuti, o tutte quelle cose che, per ragioni di spazio e soprattutto di tempo, sono state lasciate in Ucraina, un passeggino ad esempio, un lettino.

Tanta commozione ieri in Duomo a Bobbio, dove il parroco don Roberto Isola ha pensato a un momento di preghiera insieme, come un’unica famiglia, ucraini, bobbiesi, tutti, e nessuno a fine preghiera era più diverso dall’altro, “ma siamo tutti una famiglia”.

