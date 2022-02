Casalpusterlengo, ladri senza scrupoli bucano i serbatoi auto per rubare il carburante

C’è allarme a Casalpusterlengo tra gli automobilisti che sono soliti parcheggiare negli spazi di sosta pubblici della città. Dallo scorso 20 febbraio ad oggi sono in tutto nove le vetture prese di mira, e seriamente danneggiate, da ignoti ladri di carburante che non si fanno scrupoli a praticare un buco nel serbatoio per prosciugarlo.

L’ultimo blitz dei vandali è andato a segno giovedì, quando i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Casale e la polizia locale della città sono intervenuti in viale Caduti di Russia in seguito alla segnalazione di quattro vetture in sosta che presentavano perdite di benzina. Come è stato poi appurato, si tratta di un caso del tutto simile a quello che si era verificato domenica 20 febbraio, del quale abbiamo riferito nei giorni scorsi, quando erano state danneggiate altre cinque vetture. Gli sconosciuti erano entrati in azione negli spazi retrostanti la scuola superiore Cesaris di Casale, nel posteggio in zona chiesetta dello sportivo. Il fenomeno sta suscitando preoccupazione.

Il sindaco Elia Delmiglio ha commentato: “Stiamo seguendo la questione da vicino, sono episodi molto spiacevoli e confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine”.

Gli inquirenti sono al lavoro per individuare i responsabili.