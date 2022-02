Giustino torna in Ucraina: “La guerra c’è da 8 anni. Il mondo se n’è accorto ora”

Ieri mattina ha fatto una rapida tappa a Piacenza per presiedere la messa in San Savino alla quale hanno preso parte numerosi ucraini piacentini, riunitisi in preghiera in questo momento così tragico. Oggi partirà per Leopoli, sua città natale, dove si ricongiungerà agli altri monaci studiti della sua comunità. Giustino Boiko, che ha sostituito il cappellano ucraino di Piacenza rimasto bloccato in patria a causa della guerra, ci ha fornito la sua testimonianza.