Brizzolari dall’Ucraina: “Prepariamo bombe moltov. Derubato dei documenti”

Claudio Brizzolari, il piacentino che si trova nell’Ucraina in guerra, è stato derubato di patente, permesso di soggiorno, carta d’identità, bancomat, carte di credito e altri documenti. “Mi sono entrati ladri in casa”, ha spiegato l’uomo, che abita a Kropervinivski, a circa 300 chilometri da Odessa, dove è andato ad abitare con la moglie dopo essere diventato pensionato.

Lì la situazione è per il momento abbastanza tranquilla: “Ma mia moglie sta preparando bombe molotov, mentre mio cognato è partito per arruolarsi. C’è gente in giro con fucili da caccia, dicono che vogliono combattere i russi, si vanno formando brigate partigiane che si sono prefisse il compito di tagliare le vie di comunicazione alle spalle dei russi. Le strade della città dove mi trovo sono pattugliate dai paracadutisti di una divisine ucraina che la gente chiama “Gli angeli della tempesta”. Per ora di grave non succede nulla, ma temiamo che questa guerra possa essere lunga e che vi sarà una strage”.

