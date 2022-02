Dopo due anni di stop, torna la fiera dell’Angelo a Borgonovo: espositori ridotti

Ora è ufficiale. Domenica e lunedì di Pasqua, dopo due anni di stop, torna a Borgonovo la fiera dell’Angelo. Lo ha annunciato il sindaco Monica Patelli con una precisazione: avrà un’articolazione ridotta”. La pandemia, ancora in corso, obbliga a ridimensionare l’evento. Per quest’anno si prevede un taglio del 20% tra stand e ambulanti. “Contiamo di ospitarne 270 contro i circa 350 degli anni passati”- ha annunciato Patelli. Non ci saranno la rassegna enogastronomica e la rassegna degli animali nel fossato della rocca, e cioè i due “gioielli” della fiera di Borgonovo. Nonostante questo i costi non cambiano, nel senso che la spesa prevista per la fiera (domenica e lunedì di Pasqua) si aggirerà, anche quest’anno, attorno ai 60mila euro. Verranno inoltre esclusi gli spuntisti, il salone dell’automobile e l’esposizione dei trattori d’epoca. Traslocano gli hobbisti dal controviale ai giardini della scuola e anche la parte di luna park che si teneva nel parcheggio del cimitero sarà spostata nel parcheggio del palazzetto dello sport. Resta confermato il luna park in piazza della rocca senza distribuzione di zucchero filato, pop corn. Da qui al giorno della fiera ogni settimana si riunirà inoltre un tavolo permanente a cui prenderanno parte tra gli altri Prefettura, vigili del fuoco, questura, Ausl, personale del Comune.

