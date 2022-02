Nuova sede di “Insieme per l’Hospice”: da Fondazione e Crédit Agricole 180mila euro

Sorgerà in via Bubba, a Piacenza, proprio accanto alla Casa di Iris, la nuova sede dell’associazione “Insieme per l’Hospice”. Un dono frutto della collaborazione tra Fondazione di Piacenza e Vigevano e Crédit Agricole, con hanno stanziato 180mila euro (90mila a testa). La sede sarà soprattutto luogo di incontro per i volontari che aiutano la Casa di Iris.

“Prosegue il nostro impegno per sostenere l’Hospice – ha detto Roberto Reggi presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano – un impegno che ha permesso all’associazione di essere autonoma, tranne in questo caso, con un intervento straordinario che abbiamo condotto insieme a Crédit Agricole. In questo modo i volontari avranno una sede strategica per tutte le loro funzioni, non solo quella sanitaria, ma anche di rappresentanza legale e operativa di queste persone che sono la colonna portante di questa realtà”.