Pubblica Ponte dell’Olio, primo turno operativo per la neo-diciottenne Caterina

La Pubblica assistenza Valnure di Ponte dell’Olio conta oltre 200 volontari di tutte le età e può fare grande affidamento anche sui giovani.

Numerosi sono infatti i ragazzi che spendono il loro tempo in Pubblica nei turni di emergenza-urgenza. Tra loro c’è anche una 18enne, Caterina Cunico, che ieri, domenica, ha fatto il suo primo turno da “operativa”.

Caterina ha compiuto 18 anni due settimane fa, è una studentessa del quarto anno al liceo “Gioia” di Piacenza e intende diventare medico.

Nel frattempo ha deciso di dedicare il suo tempo al mondo del volontariato sanitario. Ha quindi seguito il corso di formazione Anpas in Pubblica a Ponte dell’Olio e, passati gli esami, è stata abilitata al soccorso in ambulanza.

Ieri il suo primo turno (dalle 6.00 alle 14.00) e la sua prima uscita di emergenza.

A ottobre 2021, quando aveva ancora 17 anni, ha deciso di frequentare il corso alla Pubblica Valnure: “Per vedere il mondo sanitario da un punto di vista più operativo – spiega Caterina – e per fare qualcosa per la mia comunità e quelle vicine. Ho conosciuto il mondo del volontariato grazie ai miei genitori e sono contenta di proseguire”.

“I giovani presenti in Pubblica – osserva il presidente Giorgio Villa – ci mettono passione, sono pronti e reattivi. Sono veramente contento perché si danno da fare. Cercheremo di coinvolgere i giovani anche a Rivergaro dove abbiamo preso servizio sabato”. Tra le giovanissime su cui la realtà pontolliese può contare, anche Martina Ferrari, di 19 anni, operativa già da un anno, e la 25enne Cecilia Montanari, nuova volontaria.