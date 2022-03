Carnevale: “Parentesi di serenità nonostante le notizie che arrivano dall’Ucraina”

E’ arrivato il Carnevale a Piacenza. Nessuna iniziativa o evento in particolare, ma tanta voglia da parte di bambini e bambine di tutte le età di ritornare a festeggiare insieme una ricorrenza da sempre molto attesa dai più giovani. Quest’anno in particolare, visti gli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia da Covid e dalla conseguente emergenza sanitaria.

Nel pomeriggio, le vie del centro e – specialmente – il Pubblico Passeggio sono stati colorati da coriandoli e stelle filanti, ma non solo. Tanti, infatti, i bambini che si sono travestiti e hanno aspettato il suono dell’ultima campanella per correre nei parchi cittadini a divertirsi e scherzare in compagnia.

I travestimenti più gettonati riguardano i super eroi come Superman, Batman e Capitan America tra i maschietti. Principesse, fate e cantanti rock per le bambine. Anche alcuni maghi e streghe della famosa serie di romanzi di Harry Potter e diversi dinosauri e animali del calibro di leoni e orsi.

Un pomeriggio di ritrovata serenità, baciato anche dal bel tempo. Una ricorrenza amata dai bambini, ma utile anche per i più grandi come parentesi nella quale rifugiarsi dalle brutte notizie che arrivano dall’Ucraina. “I nostri bambini sono molto piccoli, per fortuna o purtroppo non si rendono ancora conto di quello che sta succedendo quindi cerchiamo di ritagliarci spazi di serenità” ha commentato un papà.