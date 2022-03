Covid: continua il trend in discesa -23,41% ma preoccupano i casi nelle Cra

Continua la discesa dei contagi da Covid nel Piacentino. La settimana scorsa, i nuovi positivi sono stati 651, il calo rispetto a quella precedente è del 23,41% e la situazione di Piacenza è migliore del resto dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

A presentare il report settimanale per la prima volta, il nuovo direttore generale dell’Azienda sanitaria di Piacenza Giuliana Bensa.

L’incidenza dei nuovi positivi in base ai tamponi effettuati è del 9.22%. Calano le richieste alle Usca (una media di 23 al giorno), sei in media gli accessi Covid al Pronto soccorso, 101 in media le persone positive al virus ricoverate in ospedale. Ad oggi la terapia intensiva è vuota, mentre in Utir ci sono sei pazienti. In quarantena e isolamento ci sono 1.077 persone. Tanti i dati confortanti mentre destano preoccupazione i contagi nelle Case di riposo dove si sono registrati 15 positivi tra gli ospiti (11 tra gli operatori) e alcuni casi sono seri.

Sul fronte vaccinale il 90% della popolazione over 12 ha ricevuto la doppia dose, il 76% della popolazione over 12 ha anche la terza dose. Da oggi iniziano le somministrazioni delle quarte dosi alle persone fragili contattate dall’Azienda sanitaria. Da ieri sono iniziate le somministrazioni del vaccino Novavax ma le richieste sono scarse, nel Piacentino sono state 55.

REPORT COVID SETTIMANA 21-27 FEBBRAIO