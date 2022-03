In fuga da Kiev alla Polonia per oltre trenta ore di viaggio in auto, tra le esplosioni e i mezzi militari. Ecco la testimonianza di Olha Matskiv, ragazza ucraina di 26 anni – residente in Emilia-Romagna per oltre un decennio – che è riuscita a scappare dal suo Paese, assediato dalle forze russe. Qui sopra, l’intervista a cura di Thomas Trenchi.

