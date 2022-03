Maria e i due figli che stanno combattendo in Ucraina: “Vorrei essere con loro”

“Oggi io vorrei essere là, dove i miei figli combattono”. Maria Kelba vive in Italia da 19 anni: a Leopoli, sua terra natale, è tornata l’ultima volta in luglio dell’anno scorso. Suo figlio Stefano, 35 anni di cui dodici passati a Piacenza, è partito per l’Ucraina poco meno di un mese fa. “Ora è al fronte, come l’altro mio figlio Igor, che ha 41 anni e che aveva già combattuto nel Donbass nel 2014 – spiega mamma Maria – da noi si dice: “Ha annusato l’odore delle armi”. Stefano no, per lui è la prima volta”.

Quando è arrivata in Italia, Maria era da sola: “Sono partita perché la fabbrica conserviera in cui lavoravo come tecnologa alimentare aveva chiuso – spiega – così sono andata, sono arrivata a Benevento: non avevo nessuno, solo Dio con me, ho trovato una famiglia che mi ha insegnato a parlare e scrivere in italiano. Io sapevo solo dire buongiorno, grazie, signora. Un anno dopo sono arrivata a Piacenza da una famiglia che mi ha mandato a scuola: mio figlio Stefano è arrivato nel 2010, Igor faceva l’università e lavorava”.

Un mese fa Stefano decide di lasciare l’Italia: “Ha detto che il suo posto era là – spiega – io gli ho detto di tornare indietro, ma lui non vuole: “Come posso guardare in faccia i miei compaesani se invece di combattere con loro resto in Italia?”. Così mi ha detto. E adesso è là, insieme a Igor”.