San Giorgio, Casa di riposo Ceresa: “Abbiamo portato il cielo nella nostra struttura”

“La tematica del cielo porta un messaggio forte per noi e per le nuove generazioni: la vita è sempre da amare, da accogliere e da vivere in ogni momento e in ogni stagione” con queste parole Don Claudio Carbeni ha commentato la bella iniziativa realizzata all’interno della Casa di riposo Ceresa di San Giorgio di cui è presidente. In queste settimane infatti, gli anziani – con la collaborazione del personale in servizio – hanno realizzato diversi dipinti nei quali hanno riportato le diverse sfumature del colore azzurro, che domani la mostra di pittura allestita nell’atrio della struttura.

“Questa iniziativa parte da lontano e dalla volontà della struttura di aprirsi verso l’esterno, con incontri con la comunità e con i bambini dell’asilo Chiapperini – spiega Martina Magistrali, animatrice che ha curato il progetto – purtroppo in questi mesi caratterizzati dalla pandemia da Covid molte iniziative abbiamo dovuto sospenderle e quindi abbiamo pensato, visto che non potevamo uscire noi, di portare il cielo qui dentro dando sfogo alla fantasia e alle sensazioni dei nostri ospiti”.

“E’ stata un’esperienza bellissima nella quale abbiamo collaborato e lavorato insieme. Sono molto contenta” afferma la signora Aurora. Del suo stesso avviso Antonio che ci ha confidato di aver gestito l’organizzazione dei lavori: “di pittura me ne intendo poco però ho partecipato all’allestimento e valorizzare i nostri artisti – continua – fortunatamente sono ancora abbastanza in forma e ho trovato in questo ambiente un’armonia e una felicità che non mi sarei mai aspettato”. Il cielo rappresenta la libertà di uscire, la libertà di abbracciarsi, di vedere la famiglia e di condividere. Tutto questo traspare dai dipinti realizzati dagli anziani ospiti. “Mi è piaciuto molto dipingere, soprattutto perchè l’abbiamo fatto in compagnia e perchè siamo tutti uniti” riporta un’altra ospite della struttura.

L’iniziativa che ha portato all’allestimento della mostra dal titolo “Il cielo in una stanza” è il proseguimento di un progetto iniziato nel 2020: “l’obiettivo era volto a recuperare la progettualità sulla persona e il benessere dell’anziano affrontando la situazione epidemiologica e rispondendo presente ai bisogni psico-fisici degli anziani che molto tempo hanno dovuto superare le difficoltà dell’isolamento” afferma Michela Ferri, direttrice della struttura che tiene a ringraziare la Fondazione di Piacenza e Vigevano per i contributi e i sostegni ricevuti.

“Le prossime iniziative – sottolinea Don Claudio, parroco di San Giorgio – riguardano la pet therapy e anche la cura del giardino realizzato dietro alla nostra struttura. Speriamo inoltre di riprendere le attività di integrazione tra le giovani generazioni e i nostri anziani: un progetto che abbiamo dovuto sospendere causa pandemia che però rimane un bel progetto che ha aiutato tanto i nostri anziani e, allo stesso tempo ha aiutato i bambini”.

