Apre la boutique dell’Emporio Solidale e parte il mese della lettura

Emporio Solidale di Piacenza ha concluso, in questi giorni, la raccolta dei vestiti per bambini, sia per la stagione primaverile che estiva. “L’esito è stato davvero sorprendente” – spiegano i responsabili – con un grande lavoro di squadra e grazie alla generosità di tutta la comunità, in un mese siamo riusciti a raccogliere molti vestiti di tutte le età e tipologie e da questa settimana verrà aperta “La boutique dell’Emporio””.

“Intanto anche Emporio Solidale Piacenza, in questo momento così grigio, nel quale l’umanità e la solidarietà vengono represse dall’odio e dalla violenza, esprime la propria vicinanza al popolo ucraino”- fanno sapere dalla struttura.

E con il mese di marzo parte una nuova iniziativa: “Il mese della lettura in Emporio”. Per tutto il mese nei locali di via Primo Maggio, 62, sarà allestita una bancarella di libri per adulti e bambini, che permetterà alle famiglie di scegliere e portare a casa gratuitamente un libro con la prima spesa del mese. Tutta la cittadinanza avrà la possibilità di contribuire all’allestimento della bancarella, donando un libro durante il mese e portando con sé una frase di un testo preferito, da condividere per realizzare insieme un’opera in Emporio. Inoltre, tanti saranno gli appuntamenti in programma per tutta la cittadinanza. Per tutte le informazioni sull’iniziativa si può visitare il sito www.emporiosolidalepiacenza.it.