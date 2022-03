Carnevale a Calendasco: il sindaco vestito da drago ha accolto i bambini in Comune

Se lo ricorderanno a lungo, i bambini di Calendasco, il carnevale appena passato. Una ricorrenza all’interno della quale il sindaco Filippo Zangrandi ha voluto organizzare una grande sorpresa per gli alunni della scuola elementare del paese.

Il primo cittadino, vestito da dinosauro – come dice lui “dragosauro” – ha infatti accolto i bambini e le bambine nelle stanze dell’edificio comunale e proprio in municipio ha allestito una caccia alla tesoro in maschera, con sorpresa finale un cesto ricco di dolci e caramelle.

Una giornata di allegria, tra musica e giochi con protagonisti il sindaco e i bambini del territorio. Una giornata che non scorderanno facilmente.