Gatto si rifugia sull’albero ma non riesce a scendere. Salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno salvato un gatto che da due giorni era arrampicato a oltre dieci metri di altezza, su di una quercia da cui non riusciva più a scendere. I miagolii hanno attirato i proprietari del centro Rio Torto, nelle campagne tra Borgonovo e Castel San Giovanni, i quali hanno allertato i pompieri. “Il gatto – spiegano Gigi e Yuri Fiori – si era rifugiato sull’albero, forse perché spaventato da alcuni cani. Una volta salito però non c’è stato più verso di farlo scendere. Abbiamo provato mettendogli del cibo sui rami sottostanti, ma non riusciva più a muoversi”. Il povero gatto è rimasto almeno un paio di giorni immobilizzato tra i rami a oltre dieci metri di altezza fino a quando un pompiere, dopo essersi arrampicato, lo ha preso e lo ha riportato a terra.

