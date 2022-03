Raccolta farmaci per l’Ucraina: Rotary, Cri e Federfarma uniscono le forze

Rotay, Federfarma e Croce Rossa uniscono le forze per aiutare la popolazione ucraina. La parola d’ordine è coordinamento per consegnare aiuti mirati in base alle esigenze della popolazione colpita dalla guerra. Le farmacie che aderiscono all’iniziativa avranno un elenco di prodotti (medicinali e materiale sanitario); due volte alla settimana gli addetti di Croce Rossa li ritireranno per consegnarli al coordinamento regionale che farà partire gli aiuti con destinazione Ucraina. La Croce Rossa nazionale cerca autisti per i trasporti. La raccolta farmaci è stata lanciata dai Rotary Piacentini, l’iniziativa è stata presentata nella sede della Croce Rossa di Piacenza. L’elenco delle farmacie aderenti a breve sarà disponibile sul sito di Federfarma Piacenza.

