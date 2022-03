“Ti uccido e ti do ai cinghiali”. Nella rissa tra vicini anche colpi con un corno d’alce

“Ti faccio fuori, ti ammazzo e ti do in pasto ai cinghiali”.

Questo avrebbe gridato un ultraottantenne proprietario di un appezzamento di terreno ad un rivale confinante, prima di colpirlo con ripetute bastonate.

L’aggredito, anch’egli ottantenne, si sarebbe difeso colpendo alla testa il vicino con un corno di cervo lungo circa mezzo metro.

Il duello a colpi di bastone e di corno è avvenuto il 14 maggio di due anni fa a Cerreto di Zerba. Alla fine i due contendenti sono stati medicati all’ospedale.

I due, imputati per le reciproche lesioni, hanno testimoniato oggi in tribunale; il processo è stato rinviato al prossimo giugno.

