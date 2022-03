Ucraina, Castello si mobilita: al via raccolta di medicinali, alimentari e indumenti

Anche dalla città capoluogo della Valtidone, Castel San Giovanni, parte l’appello ad aiutare il popolo ucraino. Tramite un post su Facebook il sindaco Lucia Fontana invita tutti a portare al piano terra del palazzo comunale, dove è stato allestito un apposito spazio, generi di prima necessità. Chiunque può portare medicinali e presidi medici come bende, cerotti, antidolorifici e antibiotici generici, farmaci emostatici, antipiretici, analgesici, siringhe con ago, laccio emostatico, set di coniotomia d’urgenza insieme anche a coperte, indumenti pesanti per adulti, indumenti per bambini, pannolini, latte in polvere, alimenti a lunga conservazione, cibo per animali.

“Ho incontrato un gruppo di donne ucraine e un loro connazionale – ha scritto Fontana – che ci chiedono di raccogliere beni di prima necessità e farmaci. Sono già operative le staffette che con i pulmini consegneranno questo materiale al confine con la Polonia. Tutto ciò che potrete raccogliere, potrà essere portato in Comune, al piano terra. Già questo fine settimana è prevista una prima consegna”.