Dal Governo oltre 84mila euro per i nove piccoli comuni piacentini

Dal Governo arrivano oltre 84mila euro per i ventidue piccoli Comuni dell’Emilia-Romagna. Uno stanziamento volto a mettere in sicurezza scuole, strade e edifici pubblici. “Un intervento utile, che va ad aggiungersi agli impegni messi in campo dalla Regione” il commento di Barbara Lori, assessore regionale con delega alla montagna e alla programmazione territoriale.

Il finanziamento riguarda risorse per i comuni con meno di mille abitanti e, oltre a mettere in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici, ha l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e porre in essere interventi di efficientamento energetico.

Tra i ventidue comuni che beneficeranno di questa misura – prevista dal Decreto legge 34 del 2019 – sono nove quelli in provincia di Piacenza. In particolare lo stanziamento riguarderà i comuni di Besenzone, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Morfasso, Ottone, Piozzano, San Pietro in Cerro e Zerba.

Ogni piccolo comune dell’Emilia-Romagna riceverà un importo di oltre 84mila euro. I contributi saranno erogati in due fasi: una prima quota pari al 50 per cento all’inizio dei lavori, la seconda quota al termine dei lavori, con la trasmissione del certificato del collaudo.

“Un intervento utile – ha spiegato Barbara Lori – per sostenere opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, che va ad aggiungersi agli interventi legati alle politiche messe in campo dalla Regione”.