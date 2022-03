Partiti da Castel San Giovanni i primi due furgoni di aiuti per la popolazione ucraina

Anche da Castel San Giovanni il primo carico di aiuti ha preso la via dell’Ucraina.

Due mini van carichi di borse di medicinali, vestiti, generi alimentari sono partiti ieri da piazza XX Settembre alla volta della Polonia per consegnare il prezioso materiale utile alla popolazione che in queste ore sta fuggendo dal Paese sotto assedio.

“Il viaggio durerà venti ore – dicono gli autisti – arriveremo in Polonia, scaricheremo gli aiuti e poi faremo rientro a Castello. Porteremo con noi alcune persone che hanno parenti qui in Val Tidone che possono ospitarli”.

Intanto è sempre possibile portare al piano terra del palazzo comunale vestiti, medicinali, generi alimentari a necessità a lunga scadenza. In poche ore sono già stati raccolti tantissimi aiuti segno che i castellani hanno risposto in maniera corale all’appello.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’