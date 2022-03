“Restiamo a Odessa per soccorrere gli animali”. Raccolta fondi da Piacenza

C’è chi ha deciso di rimanere a Odessa, in Ucraina, sotto l’avanzata delle divisioni russe, per prendersi cura degli animali domestici a rischio abbandono. Si tratta di Leonid e Valentina Stouyhanov, marito e moglie, entrambi veterinari, che attraverso i social network hanno comunicato la loro decisione di non allontanarsi da Odessa, lanciando anche un messaggio per chi sta lasciando la città ucraina: “Siamo disposti ad accogliere i vostri animali, ci prenderemo noi cura di loro”.

E’ la storia che segnala la piacentina Claudia Bossalini del gruppo cinofilo di Croce Rossa. “Sono davvero colpita dalla scelta di queste due persone e qui da Piacenza abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi nel tentativo di aiutarle”. Per contribuire, bisogna scrivere all’indirizzo email [email protected].