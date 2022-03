Troppo grande il desiderio di venire al mondo. Parto a bordo dell’ambulanza

Prima lo spavento e la paura, poi l’immensa gioia. Aveva fretta di venire al mondo il bambino che stamattina, alle 10.00, è stato partorito a bordo dell’ambulanza della Croce rossa di Cadeo nei pressi di un parcheggio, all’entrata di Piacenza. La madre ora sta bene, ma prima di essere assistita dagli equipaggi in servizio della croce rossa e dell’automedica del 118, la preoccupazione della donna classe 1979 era alta in preda alle doglie all’interno della sua abitazione a Fiorenzuola.

Fortunatamente la donna è riuscita a chiamare i soccorsi, arrivati appena in tempo. Infatti il neonato aveva troppa voglia di abbracciare la vita e il parto è avvenuto – grazie all’intervento del personale medico e infermieristico dell’Ospedale – nei pressi del McDonald’s di via Stradiotti sull’ambulanza della Croce Rossa.

Un servizio che il personale medico e i volontari intervenuti ricorderanno a lungo. La mamma e il bambino (che si chiama Oumar) stanno bene e sono ricoverati nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto.

“Oumar ancora non lo sa ma la sua vita è iniziata oggi in un modo speciale. Non capita a tutti, infatti, di nascere tra la gioia e la sorpresa di alcuni soccorritori in un parcheggio alla periferia di Piacenza” il commento arrivato dall’Azienda sanitaria locale per ringraziare del pronto intervento Angela Sanfilippo, Lorenzo Sesenna, Giorgio Galliani e l’infermiere Davide Sorrentino. “Per tutti loro è stata una grandissima emozione. Auguri al piccolo Oumar e a tutta la sua famiglia”.