Al via Apimell, Seminat, Buonvivere: un tripudio di colori, sapori e tentazioni

Tre fiere in una unica occasione, per coprire hobby, professioni, desideri. Tutto all’insegna dell’ambiente, della natura e della vita sana. A Piacenza Expo, da oggi fino a domenica, tornano Apimell, Seminat, Buonvivere. Dalla mostra internazionale di apicoltura al florovivaismo, le sementi e le attrezzature per il giardinaggio, fino alla mostra mercato di enogastronomia. E i padiglioni dell’ente fieristico diventano un tripudio di colori e di profumi. E di tentazioni, di acquisto e di assaggio.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà