Lite a San Nicolò, padre accoltella il figlio in strada. Soccorso in farmacia

Drammatico episodio nel pomeriggio di oggi a San Nicolò: due uomini, padre e figlio sono rimasti feriti. In base alle prime informazioni raccolte sul posto, i due avrebbero avuto un pesante diverbio in strada e il padre avrebbe accoltellato il figlio all’addome. Il 31enne ha chiesto aiuto alla vicina farmacia. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno condotto i feriti in ospedale, le condizioni del figlio sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni del padre. I carabinieri hanno avviato le prime indagini del caso, i contorni della vicenda sono da chiarire.

