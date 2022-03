Scontro alla Galleana in tangenziale: tre feriti e traffico in tilt

Un incidente si è verificato in tangenziale a Piacenza intorno alle 19.30. Sul posto sono intervenute ambulanze e vigili del fuoco. Due le auto che si sono scontrate nei pressi dell’imbocco della Galleana: tre le persone che sono dovute ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, per tutti solo ferite lievi e qualche contusione non grave. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico con lunghe code e arteria stradale bloccata per diverso tempo per consentire la rimozione dei veicoli incidentati.

