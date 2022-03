Torna “Buon Vivere” a Piacenza Expo. Coldiretti: “Prodotti di qualità”

Coldiretti Piacenza si prepara al tradizionale appuntamento fieristico con la manifestazione “Buon Vivere”: la mostra mercato dei prodotti tipici di qualità giunta alla 14esima edizione ed organizzata a Piacenza Expo da oggi, 4 marzo, a domenica 6 marzo, in concomitanza con le consolidate mostre “Apimell” e “Seminat”.

“Da sempre sposiamo la “mission” della fiera – afferma il responsabile di Campagna Amica Valerio Galli – che è valorizzare, diffondere e promuovere le culture che animano le terre del nostro Paese, laddove terre sta a indicare un’ampia varietà di prodotti agroalimentari, tipici e locali, “cavati” dalla terra e trasformati in cibi e piatti che meritano di essere valorizzati”. Coldiretti avrà una sua area all’interno del Padiglione 2, con aziende agricole impegnate nelle attività di vendita diretta. Diverse le varietà di eccellenze piacentine a chilometro zero esposte, come ortaggi, farine, yogurt, vini e birra.

A “Buon Vivere” sarà protagonista anche la solidarietà alle popolazioni dell’Ucraina colpite dalla guerra con l’esposizione dei cesti solidali di Campagna Amica. Un’iniziativa analoga si svolgerà anche durante la mattinata di sabato al mercato contadino di Alseno (nel parcheggio di Rossetti Market). Tornando all’evento che si terrà a Piuacenza Expo, all’interno dello spazio di Coldiretti sarà possibile trovare tante aziende agricole del territorio. “La partecipazione a una manifestazione come “Buon Vivere” – commenta il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – è importante per l’incontro diretto con i consumatori e per sostenere la qualità delle nostre produzioni”.

E proprio con queste finalità, Coldiretti Piacenza inaugurerà la prossima primavera il mercato coperto di Campagna Amica, che sorgerà in via Farnesiana 17 e che, accanto alle iniziative di vendita diretta, sarà teatro di laboratori, degustazioni ed eventi, con protagonisti le nostre eccellenze agroalimentari, i sapori e le tradizioni culinarie del nostro territorio.