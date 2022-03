Alpini, prorogato il mandato del presidente Lupi. Festa Granda 2023 a Ziano

Il centro don Orione di Borgonovo ha ospitato l’assemblea dei delegati della Sezione Alpini di Piacenza. I 98 esponenti dei vari gruppi hanno votato all’unanimità la proroga dell’attuale presidente di Sezione Roberto Lupi per un anno. Il prolungamento del mandato è stato votato per consentire a Lupi di gestire gli eventi del centenario dalla fondazione della Sezione. Il presidente è arrivato al terzo mandato e non può essere rieletto.

“La serata di apertura – ha annunciato Lupi – sarà il 25 marzo a Palazzo Gotico”. Tra gli altri importanti eventi dell’anno, la Festa Granda ad Agazzano e Piozzano dal 16 al 18 settembre. In programma anche la pubblicazione di un libro.

I delegati hanno, tra le altre cose, assegnato a Ziano l’onere e l’onore di ospitare la Festa Granda del 2023.

Spazio anche alla solidarietà con lo stanziamento di 20 mila euro a favore dei due hospice: Casa di Iris di Piacenza e hospice di Borgonovo. Una menzione speciale il presidente l’ha riservata alla Protezione civile: “uno dei fiori all’occhiello della nostra associazione”.