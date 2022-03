Niviano: sistema automatico per deposito e ritiro di farmaci aperto 24 ore su 24

Avete bisogno di un farmaco con urgenza ma non avete tempo di andare a comprarlo prima dell’orario di chiusura? Niente paura: alla farmacia comunale di Niviano è arrivato un sistema di deposito e ritiro automatico, un armadio metallico dotato di tanti cassetti dai quali recuperare il proprio pacchetto 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno della settimana. Basterà inserire un codice e pagare sul posto. È la novità che è arrivata da un paio di mesi alla farmacia comunale gestita da Chiara Maffoni: si tratta della prima in tutto il territorio piacentino ad offrire un servizio di questo tipo.

Il nuovo armadio è ospitato sotto al portico della farmacia. Finora solo poche persone hanno iniziato ad un usarlo con regolarità ma è destinato ad avere sempre più successo. Chi ha bisogno un medicinale può telefonare alla farmacia e prenotarlo, anche tramite ricetta (che oggi sono già tutte elettroniche). La farmacista genera un codice che poi viene “restituito” al cliente sotto forma di codice numerico o di codice Qr e inviato via mail. A quel punto il cliente può recarsi allo sportello automatico, digitare il codice ricevuto, aprire lo sportello refrigerato (ce n’è uno dedicato per ogni cliente) e prelevare il pacchetto con il medicinale desiderato dopo aver pagato al distributore automatico.