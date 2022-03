Incidente nella mattinata di sabato 5 marzo sulla Statale 45. Nei pressi di Cisiano, per cause da chiarire due auto si sono scontrate. Nell’impatto una donna di 55 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto la Pubblica assistenza Val Nure, i vigili del fuoco e i carabinieri.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà