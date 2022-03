“Via Roma street market”, domani raccolta alimenti e medicinali per l’Ucraina

Anche il quartiere Roma si mobilita a sostegno dell’Ucraina. Domani, domenica, infatti in occasione del tradizionale appuntamento con il mercatino del vintage “Via Roma Street Market” nell’omonima via, verrà allestito anche un punto di raccolta di alimenti, medicinali e prodotti per l’infanzia ai Giardini Merluzzo. “Raccoglieremo alimenti, medicinali e prodotti per l’infanzia che poi consegneremo lunedì a Nadya Vybodovska, promotrice dell’iniziativa, che controllerà che le merci pervengano al confine tra Polonia e Ucraina tramite corrieri di fiducia per poi essere smistate dove necessario – spiegano gli organizzatori – sarà possibile raggiungere il punto di raccolta in auto transitando in via Alberoni dato che via Roma sarà chiusa al traffico per il mercatino. Chiediamo il contributo di tutti e ringraziamo di cuore per la generosità e la fiducia”.

Nell’elenco dei prodotti da donare ci sono pasta, riso, caffè, cioccolato, tonno, cibi in scatola, ma anche bende, garze, lacci emostatici, fili di sutura e materiale per fasciature, cerotti, disinfettanti, antidolorifici, pomate e spray contro le ustioni, antibiotici ad ampio spettro, antipiretici, analgesici; e ancora prodotti per l’infanzia come salviettine umidificate, carta igienica, bagnoschiuma, sapone, pannolini per bambini, traversine monouso, omogeneizzati, latte in polvere, biberon, ciucci e pannoloni per adulti.

Come si diceva, l’iniziativa si inserisce nell’ambito del Via Roma Street Market, che torna dalle 8 alle 18 in via Roma con banchetti e stand di vintage, artigianato e antiquariato, ma anche street food a cura delle attività commerciali di quartiere. Da segnalare, ai Giardini Merluzzo alle 15.30, il laboratorio per famiglie dedicato alla costruzione di aquiloni “Un volo di pace” curato da Pappa e Pero con il sostegno del Centro per le famiglie del Comune di Piacenza.