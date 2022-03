A Podenzano pomeriggio in piazza per un carnevale alla ricerca della normalità

A Podenzano c’era una grande voglia di riprendere a fare festa, a sorridere dopo il periodo di restrizioni dovute alla pandemia e nonostante le tragiche notizie che arrivano dall’Ucraina.

L’amministrazione comunale e le associazioni locali hanno voluto dare un’occasione ai bambini e alle loro famiglie di ritrovarsi e di vivere con spensieratezza il Carnevale, tornando il più vicino possibile alla normalità.

Ieri la piazza Nuova di Podenzano ha ospitato l’iniziativa che ha visto la partecipazione di tanti bambini e ragazzi e dei loro genitori.

A salutare l’evento gli assessori comunali Mattia Bitta e Arianna Groppi, insieme alle associazioni Proloco, Croce Rossa, Le Signore in Giallo, Comitato commercianti ed esercenti “Piazza e strada”, Crazy Sound e gruppo marciatori “Gelindo Bordin”, che hanno animato tutto il pomeriggio, offrendo sprelle di carnevale, bibite, pop corn e giochi per le più simpatiche mascherine che si erano presentate in piazza.

Ad affascinare i bambini anche il Duo Duplex di San Polo con l’arte della giocoleria.

