“Forza Ucraina e grazie a chi ci aiuta”. Le testimonianze delle Oss del Verani Lucca

“Forza Ucraina e grazie alla gente che ci aiuta qui a Fiorenzuola. Li sentiamo fratelli e sorelle” dice Yryna, una delle 5 operatrici socio sanitarie dipendenti della Casa residenza anziani della Fondazione Verani Lucca di Fiorenzuola che impiega oltre 100 dipendenti. “Ci stanno aiutando tante persone: Claudia la nostra direttrice e le colleghe del Verani e i familiari degli anziani che curiamo. Purtroppo in alcune zone già circondate dai russi, i nostri materiali che raccogliamo non stanno arrivando. Ma serviranno ai tanti profughi che stanno uscendo dai confini. Grazie per la generosità e il sostegno”.

Lyudmila spiega: “Abbiamo sempre organizzato anche non in tempi di guerra, raccolte di materiali da spedire in Ucraina. Appena è scoppiato il conflitto abbiamo cercato di organizzare una raccolta da far partire nei nostri pullman, e non avremmo immaginato di raccogliere tante cose utili nel giro di metà giornata”.

“Il nostro personale e i familiari di alcuni ospiti si sono subito mobilitati – spiega la direttrice della Cra Claudia Ghisoni – Sono stati raccolti coperte, giubbotti, pannolini per bambini, farmaci, beni alimentari non deperibili”.

Tanja e la mamma Hanna infine testimoniano: “Le colleghe qui con un abbraccio, uno sguardo, ci aiutano. C’è molto rispetto per la nostra angoscia. Nessuno osa scherzare, tutte sono serie e partecipano alla nostra angoscia”.

