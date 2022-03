Al mercato vintage di via Roma un punto di raccolta per aiutare l’Ucraina

Anche il quartiere Roma si mobilita a sostegno dell’Ucraina. Oggi, domenica 5 marzo, in occasione del tradizionale appuntamento con il mercatino del vintage “Via Roma Street Market” nell’omonima via, verrà allestito anche un punto di raccolta di alimenti, medicinali e prodotti per l’infanzia ai Giardini Merluzzo. “Raccoglieremo alimenti, medicinali e prodotti per l’infanzia che poi consegneremo lunedì a Nadya Vybodovska, promotrice dell’iniziativa, che controllerà che le merci pervengano al confine tra Polonia e Ucraina tramite corrieri di fiducia per poi essere smistate dove necessario – spiegano gli organizzatori – sarà possibile raggiungere il punto di raccolta in auto transitando in via Alberoni dato che via Roma sarà chiusa al traffico per il mercatino. Chiediamo il contributo di tutti e ringraziamo di cuore per la generosità e la fiducia”.

Nell’elenco dei prodotti da donare ci sono pasta, riso, caffè, cioccolato, tonno, cibi in scatola, ma anche bende, garze, lacci emostatici, fili di sutura e materiale per fasciature, cerotti, disinfettanti, antidolorifici, pomate e spray contro le ustioni, antibiotici ad ampio spettro, antipiretici, analgesici; e ancora prodotti per l’infanzia come salviettine umidificate, carta igienica, bagnoschiuma, sapone, pannolini per bambini, traversine monouso, omogeneizzati, latte in polvere, biberon, ciucci e pannoloni per adulti.

Come si diceva, l’iniziativa si inserisce nell’ambito del Via Roma Street Market, che torna dalle 8 alle 18 in via Roma con banchetti e stand di vintage, artigianato e antiquariato, ma anche street food a cura delle attività commerciali di quartiere. Da segnalare, ai Giardini Merluzzo alle 15.30, il laboratorio per famiglie dedicato alla costruzione di aquiloni “Un volo di pace” curato da Pappa e Pero con il sostegno del Centro per le famiglie del Comune di Piacenza.