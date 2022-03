“Non è tutto rosa”: docufilm al femminile per la blogger Paolina Consiglieri

Una donna insegue il suo sogno aiutando le altre a fare altrettanto. Si può riassumere così il progetto “Non è tutto rosa” di Paolina Consiglieri: 27 anni, piacentina da 20, nata in Turkmenistan da mamma del Dagestan e papà “del sasso”, ha dato vita nel 2020 ad una comunità online femminile sempre più articolata e organizzata, diventata un’associazione no-profit e attivissima su Instagram e Spotify.

Martedì 8 marzo esce sulla piattaforma Nexo+ il docufilm “Non è tutto rosa on the road”, frutto dell’omonimo evento di “networking” al femminile itinerante che la scorsa estate in due settimane ha visto il giovane team costruito da Consiglieri fare 2000 chilometri nello Stivale per incontrare donne, raccogliere interviste, portare competenze e capacità di ascolto.

Paolina si occupava di “fashion”, tra blog, social media e comunicazione, ma dal 2020 è la “mamma” di “Non è tutto rosa”, da una misera rete di contatti degli inizi agli attuali 700 ascoltatori mensili su Spotify, già più di 60 storie, 4 rubriche, ma anche incontri e attività in presenza.

Da Palermo e Catania a Caserta, Roma e Torino “c’è una fame di ascolto incredibile – osserva Consiglieri – evidentemente servono occasioni in cui essere ascoltati e consigliati in profondità”. Il docufilm presenta anche interviste esemplari, “donne che hanno dovuto faticare per coronare i loro sogni, dalle cantine di Donnafugata a Marsala con Anna Ruini alla direttrice di Rai Fiction a Roma, Maria Pia Ammirati”. E’ stato “un grande test per capire come strutturare meglio il prossimo tour, che sarà dedicato a innovazione e futuro”.