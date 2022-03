“Per vie respiratore ma anche per la pelle”. Le proposte per le acque termali di Bobbio

Un mese fa avevano affrontato il gelo per mappare il territorio di Bobbio, dalle cascate del Carlone fino a San Salvatore, con tre droni, macchine fotografiche e piedi nel fango. Con l’obiettivo di realizzare un documentario, un libro, e catalizzare così quelle energie buone che possano far nascere una idea salva-terme, in vista del Piano unico generale a valle unita. Ora tutto quel materiale raccolto, catalogato e montato, è finito in una mostra e in un video, presentati alla galleria Biffi Arte.

A guidare quel gruppo di 11 amici a caccia di sorgenti è stato il giovane architetto Pietro Boselli.