Romano Repetti eletto presidente Anpi: “Dalla parte dell’Ucraina che resiste”

“Chi come l’Anpi rappresenta gli uomini impegnati nella Resistenza agli occupanti hitleriani dell’Italia non può che essere solidale oggi con chi in Ucraina cerca di resistere agli invasori del Paese”.

Parole di Romano Repetti, nuovo presidente dell’Anpi provinciale di Piacenza, che raccoglie il testimone da Stefano Pronti.

Una scelta che arriva “da chi – spiega si se stesso Repetti – rappresenta la generazione immediatamente successiva a quella dei partigiani”. Ma anche da chi per anni ha avuto degli incarichi amministrativi nel Pci dei tempi d’oro, fra cui quello di segretario della federazione di Piacenza dal 1976 al 1981.

È lui a guidare oggi l’Anpi, una realtà che in provincia di Piacenza conta 20 sezioni e quasi 1.500 iscritti: un’associazione che guarda anche al presente, oltre che al passato, e proprio in virtù di questo ha condannato nel corso della riunione del Comitato provinciale “l’invio, da parte del presidente Putin, dell’esercito russo ad invadere l’Ucraina, a produrre devastazioni e milioni di nuovi profughi negli altri Paesi europei”.

“Non possiamo che sentirci solidali con il popolo ucraino – spiega Repetti – e concordi nel perseguire l’obiettivo del Movimento per la pace, del governo italiano e dell’Unione Europea”.

Repetti, 78 anni da compiere, originario di Mezzano Scotti, ha un lungo trascorso nelle file dell’associazione: nel 2008 è stato nominato segretario provinciale dell’associazione, rimanendo in carica per otto anni e diventando poi componente della presidenza.

Oggi prende le redini dal suo predecessore Pronti: insieme a lui sono stati eletti anche Enrico Battini come vicepresidente vicario ed Ettore Bisagni quale responsabile dell’ufficio di segreteria dell’associazione.

Altri esponenti del Comitato provinciale, composto da 27 iscritti, sono stati indicati per specifici incarichi provinciali di lavoro, fra cui Angela Bianchi che è presidente della sezione di Gossolengo, Francesca Fontanili che è segretaria della sezione di Caorso e Giulia Piroli della sezione cittadina “Medina Barbattini”.