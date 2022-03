A Pasqua pacchi dono per i bisognosi: a Sarmato la solidarietà parte dai ragazzi

Manca ancora più di un mese alla Pasqua, ma i ragazzi di Sarmato sono già al lavoro per far sì che sia un momento il più possibile sereno anche per le famiglie del paese che sono in difficoltà economica: la proposta è quella di realizzare dei pacchi dono da consegnare ai più bisognosi proprio in occasione della festività, coinvolgendo anche le realtà economiche locali.

È l’idea nata dal primo incontro operativo del nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Sarmato, attivo da qualche mese. Il progetto consiste nella realizzazione di pacchi dono in vista della Pasqua: saranno gli stessi giovani a confezionarli, mettendo all’interno beni e oggetti tra i più utili e svariati, dal cibo ai libri, fino ai giochi per i bambini.

Ogni pacco sarà personalizzato in base all’età del destinatario.

Saranno raccolti al centro Umberto I e poi distribuiti tramite l’ufficio sociale del Comune.

Il baby consiglio si è concentrato inoltre sulla proposta di riqualificazione energetica delle scuole Medie, per evitare sprechi: un progetto ancora in fase di definizione, con diverse proposte per rendere l’edificio più “green” in base agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030.