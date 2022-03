Ksenia, russa di Piacenza: “Vicini all’Ucraina, nessuna ragione per questa guerra”

“Non esiste nessuna ragione al mondo per giustificare questa guerra, siamo vicini al popolo ucraino”. E’ la voce di Ksenia Lissevitch, cittadina russa residente nel Piacentino da oltre vent’anni. La sua è una condanna ferma contro l’invasione militare delle truppe di Putin in Ucraina: “La sofferenza delle persone non è mai motivata”. La donna è anche segretaria della comunità ortodossa di Mosca che ha sede nella chiesa di Sant’Eustachio a Piacenza. Ecco l’intervista a cura di Thomas Trenchi nel servizio del Tgl qui sopra.