Oggi scattano le verifiche al ponte di Tuna: senso unico alternato e possibili disagi

Iniziano oggi i cinque giorni di lavori per il ponte di Tuna, lungo la provinciale 28 tra i comuni di Gazzola e Gossolengo, con possibilità di disagi: dalle 8.00 di questa mattina scatterà il senso unico alternato, ma nei prossimi giorni la circolazione sarà completamente vietata in entrambe le direzioni.

Il ponte – in capo alla Provincia e risalente al 1982 – ha bisogno di una serie di indagini e verifiche strutturarli per capire il suo stato di salute e il tipo di interventi necessari, grazie a test di tenuta senza traffico o con l’utilizzo di mezzi pesanti. Ecco le restrizioni in dettaglio.

Nella giornata di oggi e domani il viadotto resterà aperto a senso unico alternato dalle 8.00 alle 17.00, mentre dal 9 all’11 marzo sarà inaccessibile ai veicoli dalle 8.00 alle 20.00. Verrà sempre garantita la viabilità notturna.

Di giorno, per attraversare il Trebbia si potrà utilizzare in alternativa il ponte di Statto o il ponte Paladini.

