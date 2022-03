Polpette avvelenati trovate nella zona della Besurica: “Fate attenzione ai cani”

“Attenzione ai bocconi avvelenati nella zona della Besurica: un cane ha rischiato di inghiottirlo”. L’allarme corre tra i cittadini sui social network come Facebook, dove è stato segnalato un caso di sospette polpette avvelenate nella zona residenziale adiacente il supermercato Conad.

Qui, in via Deledda, una donna a passeggio col cane nell’area verde si è imbattuta in una possibile polpetta avvelenata: il cane – stando a quanto raccontato sui social – l’ha immediatamente addentata, ma fortunatamente la pallina è stata subito estratta dalla padrona prima che l’animale la ingoiasse. Dalle fotografie, l’interno del boccone appare pieno di una sostanza blu-azzurra: potrebbe trattarsi di metaldeide, utilizzato normalmente per uccidere le lumache negli orti. Una sostanza che però è altamente nociva per i cani e i gatti.

L’invito per chi abita nella zona è quindi quello di prestare attenzione e segnalare altri episodi simili. Tre anni fa, altri casi di questo tipo si erano registrati sempre alla Besurica, nella zona della pista ciclabile lungo la strada Agazzana.