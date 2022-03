Torna la casetta di Anpas e Libertà: servirà per effettuare i tamponi ai profughi ucraini

Venticinque volontari si sono messi ieri di gran lena a montare i moduli e la casetta di Anpas, acquistata su impulso e con il contributo di Editoriale Libertà, che già stamane dovrebbe essere pronta.

“E’ stata posizionata dietro la questura – spiega il coordinatore Paolo Rebecchi – grazie alla collaborazione con il questore Filippo Guglielmino, che ha agevolato l’iniziativa”. La questura ha rinunciato ad alcuni posti auto e la struttura è stata posizionata in accordo con Comune, sindaco e prefetto.

Sotto il coordinamento dell’Ausl e in collaborazione con Anpas dovrebbe essere utilizzata come un piccolo ambulatorio per eseguire tamponi sui profughi in arrivo dall’Ucraina. “Attendiamo istruzioni”, dice Rebecchi. Con tutta probabilità usciranno dal tavolo in prefettura previsto per oggi stesso.

Anpas e Libertà hanno avviato nei giorni scorsi una raccolta fondi proprio per il popolo ucraino colpito dalla guerra.

PER PARTECIPARE ALLA RACCOLTA FONDI PROMOSSA DA LIBERTA’ E ANPAS:

SEDE DI PIACENZA DELLA CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA;

IBAN: IT 44 I 06230 12601 000032388125

CAUSALE: PRO UCRAINA INIZIATIVA ANPAS LIBERTA’