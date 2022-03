Armonia compie 30 anni: speciale “Star Bene” in onda alle 20.15 su Telelibertà

Oggi, 8 marzo, festa della donna, la trasmissione “Star Bene” mette in campo uno speciale dedicato alla salute femminile. E lo fa partendo da un compleanno importante: i 30 anni dell’associazione Armonia. Una onlus piacentina che si prende cura delle donne. Ogni giorno. L’obiettivo dell’associazione è quello di promuovere la prevenzione del tumore al seno, ma anche quello di accompagnare le donne nel loro percorso, anche dal punto di vista psicologico.

Durante la puntata i riflettori saranno puntati anche sull’impegno di Ausl Piacenza per la cure delle donne, non solo del tumore al seno, ma con una presa in carico a 360 gradi. E’ nato proprio nelle scorse settimane l’ospedale rosa, a Castel San Giovanni. E poi abbiamo realtà di eccellenza, sul territorio, come il Centro salute donna e la Breast Unit. Ospiti della trasmissione, in onda alle 20.15 su Telelibertà, (canale 76) e condotta dalla giornalista Marzia Foletti sono: Romina Cattivelli, Presidente Associazione Armonia, Dante Palli, Direttore Chirurgia Senologia e Breast Unit, Stefania Calza, Responsabile Centro Salute Donna Piacenza, Evelina Cattadori, Direttore U.O. Ricerca e innovazione Ausl Piacenza, Renza Bonini, Primario Ginecologia e Ostetricia Ospedale di Piacenza. Sarà collegata anche una paziente che ha combattuto contro un tumore al seno e porterà la sua testimonianza di coraggio per aiutare altre donne: Lucy Cornwell.

Sarà l’occasione per annunciare un importante regalo che Armonia farà all’ospedale.