Borgonovo: due medici in pensione dopo oltre 40 anni di servizio si raccontano

Il dottor Giovanni Scarani e il collega Franco Galvani dopo oltre quarant’anni di servizio a favore di centinaia di famiglie, hanno smesso il camice per la pensione. Possono finalmente godersi un po’ di meritato riposo. “Per i miei ex pazienti ci sarò sempre” dice Galvani. Del resto se è vero, come afferma il collega Giovanni Scarani, che fare il medico di famiglia “è come essere un buon padre di famiglia”, allora è anche vero che un buon padre i suoi figli non li dimentica mai. “Ai giovani medici – le parole di Scarani – vorrei dire che una cosa nella nostra professione non dovrebbe mai cambiare e cioè il rapporto tra medico e paziente. Io ho sempre cercato di farmi partecipe dei loro problemi. In fin dei conti se fai questo lavoro diventi a tutti gli effetti uno di famiglia”.

Quando Galvani iniziò era l’ottobre del 1978. “Il mio primo paziente fu un mutuato della Sip perché il sistema sanitario nazionale ancora non esisteva – dice -. Venne introdotto subito dopo, nel 1979”. Da allora Galvani ha sempre praticato a Borgonovo. Come lui anche Scarani. A inizio anni ottanta, Giovanni Scarani divenne direttore sanitario dell’ex Andreoli poi scelse a tempo pieno la medicina di famiglia. Sia Scarani che Galvani sono stati, con i colleghi Marco Burzi, Antonio Valdatta e Flavio Della Croce, i pionieri nel 2011 della medicina di gruppo di via Seminò.