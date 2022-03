Lo sfogo della mamma di una studentessa: “Non riusciamo a trovare alloggi dignitosi”

Iscritta alla nuovo corso di laurea in Medicine and surgery con sede a Piacenza, non riesce a trovare un alloggio. A scrivere alla nostra redazione è la mamma della studentessa. “E’ una situazione incresciosa, non riusciamo a trovare strutture ricettive dignitose – scrive -. Mi chiedo come sia possibile aprire sedi di studio senza pensare all’accoglienza. Sono a conoscenza di non essere l’unica che ha riscontrato tali problemi e ho avuto modo di parlare con gli operatori del Comune che mi hanno confermato quanto da me esposto. Sono convinta che questi grandi inconvenienti non possano giovare al prestigio di una facoltà e della città che la ospita”.

Anche nel mese di ottobre all’avvio del corso. altri studenti avevano lamentato la difficoltà di trovare alloggi a Piacenza.