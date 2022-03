Scuole Carella e don Minzoni, verificata la potabilità dell’acqua. Batterio azzerato

L’acqua delle scuole Don Minzoni e Carella è potabile e non contiene microorganismi Pseudomonas. E’ l’esito delle analisi effettuate dopo che nei giorni scorsi era stata rilevata la presenza di questo microorganismo, non patogeno per via alimentare, in valori ben al di sotto dei parametri previsti per legge e dunque non considerati pericolosi per la salute dei minori. Era stato comunque attivato in forma preventiva il protocollo di controllo e le due scuole erano state dotate di forniture di acqua in bottiglia.

Rilevato ora, in seguito alle analisi, l’azzeramento del batterio, è stata ripristinata la normale fornitura di acqua dall’acquedotto.