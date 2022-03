Famiglia ucraina salvata da imprenditore piacentino. “Non potevamo lasciarli soli”

“Quando abbiamo visto e sentito le bombe colpire la nostra città abbiamo capito che era iniziata veramente la guerra e che per salvarci, bisognava scappare” con queste parole Inna kuznjetsova inizia – con il volto segnato dall’emozione e dalla paura – il racconto di come la sua vita e quelle dei suoi famigliari siano state stravolte dal conflitto in Ucraina. Inna la sua storia la può raccontare perché insieme al marito Valerio e alla figlia che ha lo stesso nome della madre è riuscita a scappare e quindi a salvarsi la vita. Una fuga iniziata appena dopo il bombardamento che all’alaba di giovedì 24 marzo colpì la città dove risiedevano: Ivano-Frankivsk, capoluogo dell’Oblast chiamata “la porta orientale dei Carpazi” per la sua vicinanza alla catena montuosa. La città si trova in una delle regioni occidentali dell’Ucraina – vicino quindi al confine polacco – in un’area che si pensava lontana dalle tensioni che caratterizzavano la parte orientale. Lo pensava anche Valerio, ma purtroppo la distanza non ha fermato i missili russi.

Inna che sa parlare bene l’italiano – perchè ha vissuto e lavorato per vent’anni a Ferrara – oggi racconta la paura e le speranza che tutto questo possa finire il prima possibile da una casetta a Sariano di Gropparello, in Val Vezzeno. Sono arrivati qualche giorno fa grazie al prezioso aiuto di Giuliano Caregnini, imprenditore piacentino che appena venuto a conoscenza dello scoppio delle prime bombe li ha chiamati offrendo un alloggio e, soprattutto, una speranza di salvezza.

“Siamo stati due giorni in auto prima di arrivare alla frontiera – racconta Inna– una coda di più di venti chilometri tra noi e la libertà, tra noi e il viaggio che ci avrebbe portato in Italia”. “Se siamo qui è grazie a Giuliano e alla sua famiglia, amici italiani che sono stati preziosi per noi, dandoci una casa e da mangiare” spiegano riferendosi all’imprenditore a capo di una ditta che da cinquant’anni si occupa di vendita all’ingrosso di salumi e formaggi. “Conosco Inna e la sua famiglia da anni – riporta Caregnini – clienti divenuti col tempo amici che non potevamo lasciare soli”.

“Non sappiamo cosa aspettarci dal futuro – spiega con la voce rotta dalla commozione Inna – avevamo un lavoro, una casa, una vita. Adesso dobbiamo ripartire da zero”. La famiglia rimarrà a Sariano finchè non sarà sicuro ritornare in patria, nel frattempo spera che la guerra finisca: “è sbagliato morire e vedere la gente soffrire per le scelte egoistiche di capi di stato. Abbiamo amici ucraini che vivono in Russia e che piangendo ci raccontano che il popolo russo non vuole la guerra, nessuno la deve volere”.

IL SERVIZIO DI MARCO VINCENTI: