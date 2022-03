Gossolengo: finestrini rotti e sette auto danneggiate da ladri e vandali

Finestrini in frantumi e auto danneggiate, una raffica di casi in una sola notte. È successo nella serata tra lunedì e martedì scorso a Gossolengo, in alcune vie del capoluogo dove diverse vetture parcheggiate lungo la strada sono state preda di vandali o di tentativi di furto. La preoccupazione ora è finita sui social dove si parla di almeno sette auto prese di mira.

È stato un risveglio decisamente brutto per diversi cittadini di Gossolengo che sono scesi in strada per prendere l’auto e andare al lavoro ma sono rimasti impietriti davanti, nel migliore dei casi, al finestrino in frantumi. Oltre al danno, infatti, sembra che le auto siano state rovistate all’interno alla ricerca di qualcosa di prezioso o di utile. Sembra che alcune zone del capoluogo – in particolare via Fornace e via della Cooperazione – siano state passate sistematicamente al setaccio da una banda che si è dedicata a questo tipo di furti: in una sola notte, sono state diverse le auto che sono state prese di mira a ripetizioni e con lo stesso sistema: la rottura del finestrino per rovistarne l’interno.