Schiaffi e morsi ai poliziotti che lo stanno identificando: 19enne arrestato

Una iniziale bravata si è trasformata in qualcosa di molto serio, sfociando addirittura in un arresto. Erano da poco passate le 22 di ieri sera, 8 marzo, quando un gruppo di ragazzi avrebbe iniziato a suonare i citofoni delle abitazioni di via Raineri, a Piacenza. Gli schiamazzi e il disturbo alla quiete pubblica hanno portato i residenti della zona a chiamare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato tre ragazzi e, al momento dell’identificazione, uno di loro, un 19enne, si sarebbe ribellato aggredendo i poliziotti con uno schiaffo e un morso alla mano. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce bianca e l’automedica del 118. Ci sono stati momenti di tensione in quanto i giovani sarebbero stati anche ubriachi, al momento del controllo. Il 19enne è stato arrestato e domani è previsto il processo per direttissima.

