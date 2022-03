Da piazza Cittadella all’Ucraina: partito il primo furgone dal centro di raccolta

Da piazza Cittadella al confine tra Romania e Ucraina. Il primo furgone di aiuti per i profughi è partito oggi pomeriggio dal centro di raccolta allestito nelle ex scuderie militari, con il coordinamento di Anpas e Comune di Piacenza. A farsi carico della consegna è la onlus “Salvati per servire”, il cui coordinatore Pasquale Rinaldi spiega: “Adesso, tra chi scappa dalla guerra in Ucraina, c’è un forte bisogno di alimenti a lunga conservazione“.

Il centro di raccolta in piazza Cittadella è attivo tutti i giorni feriali dalle 18 alle 21, mentre il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.